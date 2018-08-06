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На шахте в ДНР обрушилась кровля
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На шахте в ДНР обрушилась кровля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кровля обрушилась в подземной выработке на шахте в самопровозглашенной Донецкой народной республике, ведется поиск четырех горняков, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.
"В 14.00) совпадает с мск. — Прим. ред.) произошло обрушение кровли в лаве на угольном предприятии "Шахтоуправление "Волынское" госпредприятия "Торезантрацит". На момент обрушения в лаве находилось 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, на данный момент ведутся работы по поиску четырех горняков, которые "остались застигнутыми на аварийном участке".
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