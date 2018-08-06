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Почти 70 человек госпитализированы в Болонье
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Почти 70 человек госпитализированы после взрыва в Болонье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Vigili del Fuoco
Шестьдесят семь человек госпитализированы после пожара и серии взрывов в итальянской Болонье, сообщили РИА Новости в местной медицинской службе.
"55 доставлены в главный госпиталь Болоньи, 10 отправлены в больницу Бадзано. Еще двоих приняли Чезена и Парма. Все они не получили тяжелых травм и ранений", — сказал собеседник агентства.
Информацию о двух погибших, ранее распространенную телеканалом Rainews24, представитель медицинской службы в разговоре с РИА Новости не подтвердил.
Ранее пожарная служба сообщила, что причиной инцидента стал взрыв бензовоза. Пламя перекинулось на машины, стоящие на площадке расположенного у эстакады дилерского центра, после чего они также начали взрываться. В результате на месте происшествия появился столб дыма и огня. Один из пролетов эстакады после взрыва обрушился.
ЧП не затронуло аэропорт Болоньи, сообщает воздушная гавань. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию.
Взрыв неподалеку от аэропорта Болоньи. Съемка очевидца
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