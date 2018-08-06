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Мощный взрыв в Италии оставил после себя огромный кратер
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После взрыва около аэропорта Болоньи появился огромный кратер: видео 

ТК «Звезда» 16 минут назад
В результате происшествия погиб один человек, еще около полусотни пострадали.
На месте взрыва на автомагистрали около аэропорта в итальянской Болонье образовался огромный кратер. По предварительным данным в ДТП попала автоцистерна, перевозившая взрывоопасные вещества, которые сдетонировали и воспламенились после аварии.
В результате взрыва часть дороги просто рухнула. Видеозапись с места происшествия сделали сотрудники полиции.
В настоящее время известно об одном погибшем в результате ЧП и около полусотни пострадавших. На месте инцидента работают медики и правоохранители.
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