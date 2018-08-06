Мощный взрыв в Италии оставил после себя огромный кратер

После взрыва около аэропорта Болоньи появился огромный кратер: видео

В результате происшествия погиб один человек, еще около полусотни пострадали.

La causa dell’incendio di #Bologna è un’autocisterna esplosa in tangenziale a #BorgoPanigale dopo un incidente. È crollata parte di un ponte autostradale. Si contano un morto ed almeno quaranta feriti. Questo è il video registrato dalla @poliziadistato sul luogo dell’incidente pic.twitter.com/zOKNXVw6k2— Francesco Ippolito (@Fraccio) 6 августа 2018 г. На месте взрыва на автомагистрали около аэропорта в итальянской Болонье образовался огромный кратер. По предварительным данным в ДТП попала автоцистерна, перевозившая взрывоопасные вещества, которые сдетонировали и воспламенились после аварии.

В результате взрыва часть дороги просто рухнула. Видеозапись с места происшествия сделали сотрудники полиции.

В настоящее время известно об одном погибшем в результате ЧП и около полусотни пострадавших. На месте инцидента работают медики и правоохранители.