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Парусная яхта и теплоход столкнулись в Петербурге
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Парусная яхта и теплоход столкнулись в Петербурге
Говорит Москва
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
Пострадавших нет, говорится в сообщении
Следственного комитета
.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства столкновения теплохода «Нефрит» с парусной спортивной яхтой.
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