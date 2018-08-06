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Парусная яхта и теплоход столкнулись в Петербурге
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Парусная яхта и теплоход столкнулись в Петербурге 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пострадавших нет, говорится в сообщении Следственного комитета.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства столкновения теплохода «Нефрит» с парусной спортивной яхтой.
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