Муравицкого облили зеленкой в Житомире

Муравицкого облили зеленкой у здания суда в Житомире

Журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, облили зеленкой на выходе из суда в Житомире, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

В понедельник Королёвский районный суд Житомира оставил Муравицкого под домашним арестом, отклонив ходатайство прокуратуры.

"На выходе из суда Муравицкого облили зеленкой, сейчас он дает показания в полицейском участке", — сказал Доманский, добавив, что нападавший убежал с места происшествия.

Он отметил также, что в ходе судебного заседания националисты выкрикивали угрозы в адрес журналиста.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В конце июня Житомирский суд отпустил Муравицкого под домашний арест до 25 августа.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами. Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.