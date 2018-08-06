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В Волгоградском аграрном университете вспыхнул пожар
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В корпусе Волгоградского аграрного университета вспыхнул пожар 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в учебном корпусе Волгоградского государственного аграрного университета, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в понедельник РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Около 15 часов сработала пожарная сигнализация, поступило сообщение о пожаре в учебном корпусе ВолГАУ. На четвертом этаже в одном из кабинетов происходит открытое горение", — сообщили в МЧС.
По информации ведомства, пожарные, прибывшие на место ЧП, эвакуировали персонал и приступили к тушению огня. По предварительным данным, погибшим и пострадавших нет. Информация уточняется.
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