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В Тюменской области экстренно сел Ми-2
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В Тюменской области экстренно сел вертолет Ми-2, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека, совершил жесткую посадку в Уватском районе Тюменской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Шестое августа 2018, 15.20 (11.20 мск) Тюменская область, Уватский район, вертолетная площадка в 7 километрах севернее города Уват, жесткая посадка вертолета Ми-2 ООО "Вельталь-авиа" (находились пилот и пассажир) без возгорания с последующим опрокидыванием на бок. Пострадавших, на земле жертв и разрушений нет", — сообщил источник агентства.
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