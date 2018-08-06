Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией

Летевший из Лондона в Москву «Боинг 787-9» авиакомпании British Airways неожиданно развернулся над Латвией . Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24, который отслеживает перемещения самолетов в воздухе.

Согласно данным сервиса, лайнер вылетел из лондонского аэропорта Хитроу, чтобы позже приземлиться в московской воздушной гавани Домодедово , однако в воздушном пространстве Латвии «Боинг» развернулся и полетел обратно в Британию.

Тем временем собеседник в British Airways сообщил ТАСС , что самолет возвращается в Хитроу «по причинам оперативного характера» и «в качестве меры предосторожности».

«Это не чрезвычайная ситуация», — подчеркнул источник агентства.

По его словам, приземление «Боинга» пройдет в штатном режиме, а пассажиры неудавшегося рейса улетят в российскую столицу на другом лайнере, вылет которого назначен на 17:15 по московскому времени. В British Airways добавили, что приоритетом компании является безопасность экипажа и пассажиров.