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Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией
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Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией 

Рамблер 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Летевший из Лондона в Москву «Боинг 787-9» авиакомпании British Airways неожиданно развернулся над Латвией. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24, который отслеживает перемещения самолетов в воздухе.
Согласно данным сервиса, лайнер вылетел из лондонского аэропорта Хитроу, чтобы позже приземлиться в московской воздушной гавани Домодедово, однако в воздушном пространстве Латвии «Боинг» развернулся и полетел обратно в Британию.
Тем временем собеседник в British Airways сообщил ТАСС, что самолет возвращается в Хитроу «по причинам оперативного характера» и «в качестве меры предосторожности».
«Это не чрезвычайная ситуация», — подчеркнул источник агентства.
По его словам, приземление «Боинга» пройдет в штатном режиме, а пассажиры неудавшегося рейса улетят в российскую столицу на другом лайнере, вылет которого назначен на 17:15 по московскому времени. В British Airways добавили, что приоритетом компании является безопасность экипажа и пассажиров.
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