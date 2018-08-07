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Якутский чиновник подрался с экипажем вертолета
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Якутский чиновник подрался с экипажем вертолета 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев распорядился провести служебную проверку в отношении заместителя генерального директора республиканского ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство", народного депутата Юрия Садовникова.
Поводом для расследования стал пьяный дебош, устроенный депутатом в гостинице Усть-Неле, где Садовников, судя по появившемуся в соцсетях видео, подрался с экипажем вертолета "Полярных авиалиний".
— Поведение Юрия Садовникова является недостойным руководителя управленческой категории и народного избранника, — приводит пресс-служба слова главы республики.
Напомним, это не первый конфликт якутских чиновников с авиаторами. В феврале помощника главы республики Евгения Шигалова сняли с рейса в Шереметьево за нецензурную брань в адрес стюардессы.

Тем временем

Политсовет якутского регионального отделения "Единой России" исключила Садовникова из списка кандидатов в народные депутаты Иль Тумэн, республиканского законодательного собрания. Выборы в Иль Тумэн пройдут 9 сентября 2018 года.
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