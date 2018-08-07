Якутский чиновник подрался с экипажем вертолета

Поводом для расследования стал пьяный дебош, устроенный депутатом в гостинице Усть-Неле, где Садовников, судя по появившемуся в соцсетях видео, подрался с экипажем вертолета "Полярных авиалиний".

— Поведение Юрия Садовникова является недостойным руководителя управленческой категории и народного избранника, — приводит пресс-служба слова главы республики.

Напомним, это не первый конфликт якутских чиновников с авиаторами. В феврале помощника главы республики Евгения Шигалова сняли с рейса в Шереметьево за нецензурную брань в адрес стюардессы.

Тем временем