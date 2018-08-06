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В итальянском аэропорту прогремел взрыв
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В итальянском аэропорту прогремел взрыв 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Twitter
В понедельник, 6 августа, в аэропорту итальянского города Болонья произошел взрыв. Очевидцы публикуют в Twitter фотографии и видео происшествия.
Причины взрыва пока неизвестны. Информации о погибших или пострадавших нет.
По данным The Sun, взрыв произошел не на территории аэропорта, а на автостраде неподалеку. Предположительно, речь идет о масштабном ДТП. Дорогу перекрыли в обоих направлениях.
По словам очевидцев, взрыв произошел в районе Борго Панигале. Туда прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полицейский вертолет.
По данным Sky Tg24, в результате взрыва пострадали несколько человек. По предварительной информации TGCOM, на трассе взорвалась автоцистерна.
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