В итальянском аэропорту прогремел взрыв

В понедельник, 6 августа, в аэропорту итальянского города Болонья произошел взрыв. Очевидцы публикуют в Twitter фотографии и видео происшествия.

Причины взрыва пока неизвестны. Информации о погибших или пострадавших нет.

Esplosione ora a #Bologna pic.twitter.com/brNqxyJKHp— amedeo (@amemacula) 6 августа 2018 г. По данным The Sun, взрыв произошел не на территории аэропорта, а на автостраде неподалеку. Предположительно, речь идет о масштабном ДТП. Дорогу перекрыли в обоих направлениях.

По словам очевидцев, взрыв произошел в районе Борго Панигале. Туда прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полицейский вертолет.

По данным Sky Tg24, в результате взрыва пострадали несколько человек. По предварительной информации TGCOM, на трассе взорвалась автоцистерна.