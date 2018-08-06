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В Израиле туристка упала с балкона и покалечилась
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В Израиле туристка упала с балкона и покалечилась 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Dan Balilty / AP
В поселке Эц Эфраим израильском регионе Самария туристка из Колумбии выпала с балкона. Об этом сообщает Newsru.co.il.
На место происшествия прибыли медики скорой помощи «Маген Давид Адом». Они оценили травмы пострадавшей как средней степени тяжести и оказали ей первую помощь. Туристка доставлена в больницу в городе Петах-Тиква.
Обстоятельства падения женщины выясняются. Полиция допросила друга пострадавшей, находившегося с ней в момент инцидента. Он сообщил полицейским, что межлду ним и туристкой произошла ссора, и его подруга в ярости прыгнула с балкона.
В июле 2018 года турист из Великобритании сломал шею на отдыхе в Испании, когда прыгнул в бассейн в день своего рождения. «Теперь он дышит через трубку и может двигать только головой и плечами», — сообщила подруга Ричарда Буди. По ее словам, они приехали на Майорку, чтобы отпраздновать 26-летие мужчины. Девушка также рассказала, что у ее парня не была оформлена страховка, и поэтому им самим придется оплачивать лечение и транспортировку.
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