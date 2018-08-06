В Израиле туристка упала с балкона и покалечилась

В поселке Эц Эфраим израильском регионе Самария туристка из Колумбии выпала с балкона. Об этом сообщает Newsru.co.il.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи «Маген Давид Адом». Они оценили травмы пострадавшей как средней степени тяжести и оказали ей первую помощь. Туристка доставлена в больницу в городе Петах-Тиква.

Обстоятельства падения женщины выясняются. Полиция допросила друга пострадавшей, находившегося с ней в момент инцидента. Он сообщил полицейским, что межлду ним и туристкой произошла ссора, и его подруга в ярости прыгнула с балкона.