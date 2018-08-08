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Жители Якутии отравились рыбными консервами
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В Якутии 13 человек отравились рыбными консервами 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Тринадцать жителей Усть-Алданского района Якутии отравились рыбными консервами, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, было выявлено 13 случаев пищевой токсикоинфекции. Причиной заболевания жителей, как отметили специалисты, послужило употребление рыбных консервов "Сайра натуральная с добавлением масла "балтийская" с датой изготовления 16 мая 2018 года, произведенных ООО "Производственная компания пищевик" в Санкт-Петербурге. Срок годности данной продукции составляет 24 месяца.
"Управлением Роспотребнадзора по республике проводятся мероприятия по розыску и снятию с реализации данной партии консервов", — отметила пресс-служба.
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