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Бойца Росгвардии задержали за налет на заправку
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Бойца Росгвардии задержали за налет на заправку 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, задержанный по подозрению в ограблении АЗС, оказался служащим Росгвардии. Об этом сообщает «Ура.ру».
По данным агентства, молодой человек служит в 23-м отряде спецназначения войск национальной гвардии (Росгвардия). По предварительной информации, его сообщник — также боец Росгвардии.
Пресс-секретарь Уральского округа Росгвардии Алла Авдеева заявила «Ура.ру», что после задержания служащего началась проверка. Если его вину докажут, он будет уволен. Авдеева подчеркнула, что по делу проходит только один боец Росгвардии.
Вооруженный налет на одну из челябинских заправок был совершен вечером 4 августа. На АЗС ворвались четверо мужчин в масках. Они сделали несколько выстрелов из пистолета, избили кассира, а затем забрали из кассы 48 тысяч рублей.
На сайте регионального управления МВД сообщается о задержании подозреваемого, ехавшего на ВАЗ 2109 без заднего знака. Мужчина 1990 года рождения «заметно нервничал», когда его остановила полиция. Кроме того, у него с собой не оказалось прав. Позже у него нашли травматический пистолет и черную маску с прорезями для глаз и рта.
Позже правоохранители задержали по этому делу еще одного подозреваемого 1990 года рождения и ранее судимых мужчин 1990 и 1985 годов рождения.
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