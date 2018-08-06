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Самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла
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Самолет Air Moldova вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила в понедельник о возврате рейса Кишинев — Франкфурт-на-Майне в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле.
"Авиакомпания Air Moldova информирует о том, что самолет, выполнявший рейс 9U 863 по маршруту Кишинев-Франкфурт 6 августа 2018 года, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле", — говорится в сообщении пресс-службы компании.
По ее данным, на борту самолета находились 130 пассажиров, никто из них не пострадал.
"Самолет приземлился безопасно, пассажиры будут доставлены во Франкфурт в течение этого дня", — говорится в сообщении Air Moldova.
Это уже не первый инцидент с самолетами данной авиакомпании. В конце июля самолет авиакомпании Air Moldova, следующий по маршруту Кишинев-Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Киешинева из-за того, что в него попала молния. Никто из пассажиров или членов экипажа тогда не пострадал.
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