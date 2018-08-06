Самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла

Самолет Air Moldova вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла

Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила в понедельник о возврате рейса Кишинев Франкфурт-на-Майне в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле.

"Авиакомпания Air Moldova информирует о том, что самолет, выполнявший рейс 9U 863 по маршруту Кишинев-Франкфурт 6 августа 2018 года, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По ее данным, на борту самолета находились 130 пассажиров, никто из них не пострадал.

"Самолет приземлился безопасно, пассажиры будут доставлены во Франкфурт в течение этого дня", — говорится в сообщении Air Moldova.

Это уже не первый инцидент с самолетами данной авиакомпании. В конце июля самолет авиакомпании Air Moldova, следующий по маршруту Кишинев-Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Киешинева из-за того, что в него попала молния. Никто из пассажиров или членов экипажа тогда не пострадал.