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Катавшийся на лодке ребенок погиб от удара молнии
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В Подмосковье катавшийся на лодке ребенок погиб от удара молнии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В подмосковном городе Руза в ребенка, катавшегося на резиновой лодке на Озернинском водохранилище, ударила молния, в результате чего мальчик умер. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
По предварительной информации, 11-летний ребенок катался на лодке в компании знакомого матери, сама она в этот момент находилась на берегу. Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа.
В пресс-службе отметили, что по факту смерти несовершеннолетнего организована доследственная проверка, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Подчеркивается, что внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что под Ростовом молния убила беременную женщину и ранила еще четырех человек.
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