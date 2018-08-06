На Украине воздушный шар с людьми застрял в ветвях

В Кировоградской области Украины спасатели оказали помощь пяти гражданам, воздушный шар которых во время прогулки зацепился за ветви дерева. Об этом информирует пресс-служба управления ГСЧС по области.
В ведомстве отметили, что инцидент произошёл в городе Знаменка накануне вечером.
«Бойцы 18-й государственной пожарно-спасательной части города Знаменка с помощью автолестницы сняли пять человек (трое взрослых и двое детей) с дерева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В июне в Германии при крушении воздушного шара пострадали шесть человек.