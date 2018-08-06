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На Украине воздушный шар с людьми застрял в ветвях
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На Украине пять человек на воздушном шаре застряли в деревьях 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Nikolay Gyngazov globallookpress.com
В Кировоградской области Украины спасатели оказали помощь пяти гражданам, воздушный шар которых во время прогулки зацепился за ветви дерева. Об этом информирует пресс-служба управления ГСЧС по области.
В ведомстве отметили, что инцидент произошёл в городе Знаменка накануне вечером.
«Бойцы 18-й государственной пожарно-спасательной части города Знаменка с помощью автолестницы сняли пять человек (трое взрослых и двое детей) с дерева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В июне в Германии при крушении воздушного шара пострадали шесть человек.
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