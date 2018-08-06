Школьник погиб при попытке починить компьютер

В Москве школьник погиб, пытаясь починить компьютер

По ее словам, тело несовершеннолетнего 2004 года рождения нашли родственники вечером в воскресенье. По предварительным данным, ребенок погиб от удара током при попытке самостоятельно починить компьютер.