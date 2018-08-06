Ливневые решетки не нужны: в Сочи объяснили гибель ребенка

Сочинская ливневая канава, где погиб маленький мальчик, не была огорожена решеткой, потому что ее и не должно было там быть, объяснили в администрации Сочи . Во время сильных ливней решетки могут быть сорваны потоком воды. Городские власти уверяют, что МЧС за несколько суток распространил предупреждение о ливнях и попросил людей не подвергать риску жизнь детей.

Власти Сочи объяснили, почему на ливневой канаве в поселке Лазаревское, где накануне погиб шестилетний мальчик, отсутствовала решетка. По словам представителей мэрии города, особенности конструкции канав не позволяют закрывать их решетками нельзя.

Напомним, трагедия с ребенком произошла в пятницу. События развивались буквально несколько минут. Ребенок шел по улице вместе с бабушкой по затопленной улице, упал в ливневую канаву — и его унесло в море течением.

Родственница прыгнула в канаву за внуком, однако спасти ребенка ей не удалось. Позже тело мальчика без признаков жизни обнаружили в Черном море. Местные следователи проводят по факту данного происшествия проверку.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, все случилось недалеко от пляжа «Дельфин». Мальчика искала команда водолазов и спасателей.

Согласно информации местного издания «Новая Кубань», бабушка жила вместе с ним в гостинице напротив. По данным властей, она ориентировалась на местности и знала о наличии канавы.

Специальные гидросооружения для приема вод были построены в Лазаревском районе Сочи еще в начале 60-х годов, рассказали в мэрии. Они проходят с одной стороны практически по каждой улицы поселения.

«По задумке инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. В случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей», — объяснили в горадминистрации.

Дождевые канавы — единственный эффективный метод приема сточных вод в Лазаревском. По словам властей, если их не будет, жилые дома и хозяйственные постройки будут смыты, как это произошло в 2016 году.

Тогда в поселке Тхагапш Лазаревского района за сутки с 4 по 5 июня выпала двухмесячная норма осадков — около 200 мм. Уровень воды в водоемах тогда поднимался на 1,5-2 метра.

Власти напомнили, что во время создания канав в советское время проектировщики специально разместили их на одной стороне дороги, а пешеходные тротуары — на противоположной. Тем самым специалисты обезопасили людей от попадания в гидросооружения.

«Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара, при неблагоприятных погодных условиях упал в ливневую канаву», — заявили власти Сочи.

В мэрии добавили, что штормовые предупреждение о сильных осадках были объявлены МЧС заранее.

Местные жители не жаловались на работу ливневого коллектора на улице Октябрьской, где погиб мальчик. Об этом сообщило местное издание «Кубань 24» со ссылкой на МУП «Водосток».

Там заявили, что на месте гибели мальчика произошло залповое выпадение двухнедельной нормы осадков за небольшой промежуток времени. На системы водоотведения пришлась максимальная нагрузка.

«Открытый бетонный ливневой лоток сечением 70 на 70 сантиметров был наполнен водой. Произошло однократное превышение расчетной интенсивности, при которой ливневый коллектор пропустил лишь часть расхода дождевого стока, остальная его часть кратковременно затопила проезжую часть улицы, что не является нарушением правил эксплуатации ливневых систем», — сообщил главный инженер МУП Игорь Таравцов.

Специалисты «Водостока» осмотрели место происшествия и заявили, что на стороне люка стояли машины. Потерпевшие могли просто не заметить его.

Бабушка мальчика после произошедшего попала в реанимацию. Накануне ее выписали из больницы. В Лазаревское приехал отец ребенка — вместе с родственницей он увезет его тело в Татарстан . Мэр Нижнекамска , где проживают родители мальчика, пообещал помощь семье ребенка.

«3 августа в городе Сочи, на территории курортного поселка Лазаревское, произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь юного жителя Нижнекамска Николая Малькова. Это горе, которое очень трудно описать словами. Оборвалась жизнь ребенка», — заявил градоначальник.

На месте трагедии сейчас много цветов и игрушек. Их туда принесли неравнодушные местные жители.

Отметим, что в день, когда ребенок упал в канаву, сильные ливни Сочи привели к еще одной трагедии. 3 августа мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет попытались перейти вброд реку Пластунка, расположенную в Хостинском районе города. Из-за дождей вода в реке поднялась, а течение усилилось, в результате люди не справились с потоком, и их унесло течением.

Взрослые спаслись в тот же день, а сотрудники МЧС отправились на поиски детей. В администрации города заявили, что люди не воспользовались мостом, находящимся рядом, по «невыясненным причинам».

В поисковой операции приняли участие более 400 человек. Тело девочки нашли 5 августа вблизи пляжа «73-й километр», а подростка — 4 августа в русле реки Сочи в районе Водозабора.