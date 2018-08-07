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Защита сестёр Хачатурян обжаловала арест
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Защита сестёр Хачатурян обжаловала арест 

RT на русском 1 час назад
Фото: Агенство городских новостей "Москва"
Защита трёх сестёр Хачатурян, которые подозреваются в убийстве своего отца, обжаловала их арест.
«По трём материалам в суд поступили апелляционные жалобы», — приводит агентство «Москва» слова пресс-секретаря Останкинского суда Анны Селивановой.
Отмечается, что дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Накануне стало известно, что дело сестёр Хачатурян об убийстве отца передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.
28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Позднее Останкинский суд Москвы арестовал признавшихся в содеянном сестёр Хачатурян, в настоящее время они находятся в СИЗО.
Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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