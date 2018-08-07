Защита сестёр Хачатурян обжаловала арест

Защита трёх сестёр Хачатурян, которые подозреваются в убийстве своего отца, обжаловала их арест.

«По трём материалам в суд поступили апелляционные жалобы», — приводит агентство «Москва» слова пресс-секретаря Останкинского суда Анны Селивановой.

Отмечается, что дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.

России. Накануне стало известно, что дело сестёр Хачатурян об убийстве отца передано в Главное следственное управление Следственного комитета

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. Позднее Останкинский суд Москвы арестовал признавшихся в содеянном сестёр Хачатурян, в настоящее время они находятся в СИЗО

Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.