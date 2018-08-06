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Украинец пошутил над другом и дал ему гранату без чеки
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Украинец пошутил над другом и дал ему гранату без чеки 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В городе Днепр в ходе бытового конфликта украинец дал своему другу гранату без чеки. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Днепропетровской области.
«Мужчина поссорился с приятелем, который дал ему в руку гранату и выдернул чеку. Мужчина изо всех сил пытался удержать спусковой механизм боеприпаса и звал на помощь. На место прибыли полицейские, взрывотехники и "скорая"», — говорится в сообщении издания.
Полицейские оцепили ближайший квартал. Один из стражей порядка обхватил руки мужчины с гранатой, чтобы тот случайно не выронил ее, и не сработал запал. Для большей безопасности, их руки обмотали скотчем чтобы предотвратить случайный взрыв. Вскоре взрывотехники изъяли гранату. Как оказалось, не смотря на внешнюю схожесть с гранатой Ф-1, она не имела взрывчатого вещества.
Украинца, давшего своему другу гранату без чеки, задержал полицейский спецназ. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Это не первый инцидент с гранатой на Украине. В мае 2018 года военный, находясь в отпуске в Ивано-Франковской области, в ходе бытового конфликта кинул гранату в толпу людей. Ранения получили девять человек. В феврале этого года под Киевом пьяный ветеран АТО обстрелял своих соседей из АК-47 и забросал их гранатами.
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