Украинец пошутил над другом и дал ему гранату без чеки

В городе Днепр в ходе бытового конфликта украинец дал своему другу гранату без чеки. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Днепропетровской области.

«Мужчина поссорился с приятелем, который дал ему в руку гранату и выдернул чеку. Мужчина изо всех сил пытался удержать спусковой механизм боеприпаса и звал на помощь. На место прибыли полицейские, взрывотехники и "скорая"», — говорится в сообщении издания.

Полицейские оцепили ближайший квартал. Один из стражей порядка обхватил руки мужчины с гранатой, чтобы тот случайно не выронил ее, и не сработал запал. Для большей безопасности, их руки обмотали скотчем чтобы предотвратить случайный взрыв. Вскоре взрывотехники изъяли гранату. Как оказалось, не смотря на внешнюю схожесть с гранатой Ф-1, она не имела взрывчатого вещества.

Украинца, давшего своему другу гранату без чеки, задержал полицейский спецназ. Ему грозит до семи лет тюрьмы.