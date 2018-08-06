Количество жертв землетрясения в Индонезии увеличилось

Количество жертв в Индонезии увеличилось до 91

Число погибших в результате землетрясения на острове Ломбок увеличилось до 91 человека. Представители правительства Индонезии информирует о том, что далее количество жертв может расти.

По данным Associated Press, ранее сообщалось о 82 погибших. Представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Нугрохо заявил, что, ущерб для острова оценивается как "массивный". Стихия разрушила тысячи тысячи домов, были эвакуированы несколько тысяч человек. Сохраняется угроза цунами. Толчки ощущались и на популярном среди туристов острове Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо отдал поручение ускорить спасательные операции во избежании ещё большего количества жертв.