В Индонезии зафиксировали серию землетрясений

Сибирские сейсмологи зафиксировали серию землетрясений в Индонезии

Два мощных повторных толчка зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии , где в воскресенье произошло землетрясение, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

По последним данным, в результате землетрясения на острове Ломбок погибли более 90 человек, ещё свыше 200 пострадали. Несколько тысяч жителей эвакуированы в безопасные места, повреждено несколько тысяч домов.

По данным оперативным данным ведомства, эпицентр зафиксированного в 15.49 мск в воскресенье землетрясения имел координаты — 08.51 градуса южной широты и 116.30 градуса восточной долготы.