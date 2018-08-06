Девушка решила стать монахиней и попала в больницу

Девушку в Москве госпитализировали с отравлением после отказа принять ее в монастырь

Как рассказали в ведомстве, 5 августа в НИИ им Н. Склифосовского доставили 20-летнюю девушку, у которой выявили острое отравление. «Пациентка рассказала, что накануне вечером поссорилась с молодым человеком и оставила дома записку о том, что уехала в монастырь принимать монашество. После того, как девушку не приняли, она выпила таблетки и уснула на лавочке», — пояснили в пресс-службе.

По данному факту полиция проводит проверку. Назначена экспертиза, которая поможет установить, каким препаратом отравилась девушка. Также выясняются мотивы ее поступка.