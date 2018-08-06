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В Крыму пресекли провоз боеприпасов с Украины
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В Крыму пресекли две попытки провоза боеприпасов с Украины 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пограничники пресекли две попытки провоза боеприпасов из Украины в Крым, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Пограничники за сутки в автомобильных пунктах пропуска "Армянск" и "Перекоп" выявили три десятка разнокалиберных патронов.
В частности, первая партия патронов была обнаружена в автомобиле гражданина Украины, который следовал по маршруту Николаев — Севастополь. "В ходе проведения осмотра иномарки с применением служебной собаки в боковом кармане багажника, перчаточном ящике и кармане переднего пассажирского сидения обнаружено более двадцати патронов калибром 9 и 12 мм, упакованных в пластиковые мешки", — говорится в сообщении.
В тот же вечер в пункте пропуска "Перекоп" при обследовании принадлежащего гражданке Украины автомобиля, следующего из Кривого Рога в Ялту, в кармане правого переднего сиденья найден, предположительно, боевой патрон калибра 7,62 мм.
Все боеприпасы изъяты и переданы на экспертизу.
Всего, по данным ведомства, с начала года в пунктах пропуска на крымском направлении российско-украинской границы выявлено около 150 единиц оружия и боеприпасов, большая часть из которых, по словам владельцев, была случайно забыта ими в салоне транспортного средства или багаже.
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