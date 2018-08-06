Украинские радикалы напали на священника в Одессе

Украинские радикалы напали на священнослужителя около храма Московского патриархата в центре Одессы, сообщили в одесской епархии Украинской православной церкви

В сообщении на сайте епархии уточняется, что нападение произошло в воскресенье, 5 августа. Злоумышленники попытались с помощью баллончика с краской и трафарета нанести оскорбительные надписи на двери храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери Свято-Андреевского подворья.

Священник вместе с воспитанниками воскресной школы попытался помешать радикалам, в итоге настоятель получил телесные повреждения. На защиту церкви, не испугавшись угроз, также встали женщины и дети, события разворачивались у них глазах, сказано в сообщении.

На место конфликта прибыли правоохранительные органы . Они приняли заявление служителей церкви и зафиксировали факты противоправных действий.