Киев отказался сотрудничать с Москвой по делу Стенина

Киев отвечает отписками на запросы об убийцах Стенина, заявили в СК

"Очевидно, что подробной информацией об этом происшествии обладает украинская сторона. Однако на все направленные Следственным комитетом запросы о правовой помощи в компетентные органы Украины с просьбой предоставить информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к этому преступлению, были получены лишь формальные ответы. Результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов российской стороне также не известны", — сказала Петренко.

Она сообщила, что Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту убийства Стенина. "Следственный комитет продолжит собирать доказательственную базу, а также устанавливать лиц, которые могут располагать значимой информацией об обстоятельствах преступления против российского журналиста и мирных граждан", — сообщила Петренко.

В августе 2014 года Андрей Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.

Петренко напомнила, что впоследствии следователи смогли найти и допросить некоторых из этих лиц в качестве свидетелей. Подтвержден и тот факт, что украинские военнослужащие осмотрели транспортные средства на предмет ценных вещей, а затем сожгли с целью сокрытия своего преступления.

Свидетели преступления, автомобиль которых был обстрелян немного позднее и остановился рядом с горящим автомобилем, внутри которого находились Стенин и его коллеги, однозначно подтвердили в своих показаниях, что огонь по гражданским автомобилям велся военнослужащими с нашивкой на форме в виде украинского флага, рассказала Петренко. Также ими были идентифицированы и танки национальной гвардии Украины, которые были в этом же районе.

Принадлежность останков в одном из сожженных автомобилей Андрею Стенину Следственный комитет установил в ходе проведения по ним молекулярно-генетических экспертиз. Останки были переданы в распоряжение российского следствия представителями ополчения. Также были установлены личности погибших мужчин, находившихся в автомобиле вместе с российским фотокорреспондентом.