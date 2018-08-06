Жертва стихии: почему погиб мальчик в Сочи

Власти Сочи заявили, что трагическая гибель шестилетнего мальчика, который провалился в открытый канализационный люк, была вызвана стечением обстоятельств: из-за сильного дождя ливневка была заполнена водой, а коллектор не был виден из-за припаркованных машин. Кроме того, в администрации города отметили, что защищающей решетки на люках в населенном пункте не предусмотрено, поскольку в случае ливней ее может сорвать, что несет угрозу здоровью жителей города.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, почему на ливневке, в которую упал и погиб мальчик, не было решетки.

Там заявили, что в начале 60-х годов в этом районе по улице Октябрьской были проложены ливневые канавы для приема дождевых вод.

«Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка», — говорится в сообщении.

Сооружения должны быть полностью открыты, поскольку во время залповых тропических ливней, которые бывают в городе, решетки могут сорваться из-за потоков воды.

«В случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей», — цитирует RT сообщение администрации.

Кроме того, в администрации рассказали, что ливневые канализации в горной части Лазаревского района Сочи, в одной из которых 3 августа утонул ребенок, являются единственным способом не допустить потопа во время сильных дождей, но из-за особенностей конструкции закрывать их решетками нельзя.

«При проектировке еще в советское время специально было предусмотрено, что тротуар только с одной стороны дороги и находится он на противоположной стороне от траншеи», — отмечается в заявлении.

Также власти Лазаревского района Сочи сообщили, что жалобы от жителей на ливневую канализацию не поступали, а сооружение работало в обычном режиме.

Местные власти считают, что происшествие случилось из-за стечения обстоятельств: из-за сильного дождя ливневка была заполнена водой, а коллектор не был виден из-за припаркованных машин.

Известно, что бабушка с внуком приехали из Татарстана в Лазаревское отдыхать. В Сети появились страшные кадры с места происшествия.

На видеозаписи видно, как бабушка с внуком идут по затопленной улице. Затем мальчик падает в открытый канализационный люк. Женщина зовет на помощь, после чего прыгает в ливневку, однако спасти ребенка ей не удается.

Была организована поисково-спасательная операция, в результате которой тело мальчика нашли позднее в Черном море.

Сейчас бабушка ребенка находится в реанимации. Следственный комитет проводит доследственную проверку обстоятельств трагедии.

«3 августа в городе Сочи, на территории курортного поселка Лазаревское, произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь юного жителя Нижнекамска Николая Малькова. Это горе, которое очень трудно описать словами… Оборвалась жизнь ребенка», — цитирует Метшина сайт Нижнекамского района.

Сильнейшие ливни в Сочи привели и к другим жертвам. 3 августа четверо отдыхающих, мужчина, женщина и двое детей четырех и 15 лет, попытались перейти вброд Пластунка в Хостинском районе.

Сильное течение унесло людей. Взрослым удалось выбраться на берег, у детей не хватило сил.

«По невыясненным причинам взрослые люди и двое детей не воспользовались мостом, находящимся рядом, в то время, когда после обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались. В итоге всех четверых унесло вниз по течению», — сообщили в администрации города.

Была организована поисковая операция, в ней приняли участие более 400 человек. В субботу, 4 августа, было обнаружено тело подростка, а позже спасатели нашли тело девочки.

«Обнаружили девочку, которую унесло рекой. Следователи выехали», — сообщил представитель СУ СК России по Краснодарскому краю.