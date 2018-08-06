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Акула убила туриста в Египте
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Акула в Египте убила туриста из Чехии 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Чешский турист был убит акулой во время купания в Красном море у берегов Египта, сообщили СМИ.
Председатель городского совета Атеф Вагди заявил, что чешский турист погиб в 20 километрах к северу от города Марса-Алам в результате нападения акулы, пишет Daily Mail.
Он уточнил, что мужчина останавливался в курортном городе с женой и детьми, в настоящее время минздрав Египта координирует передачу тела в чешское посольство.
Напомним, 7 августа 2017 года ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил, что в районе популярного египетского курорта Хургада отмечена активность белых акул, нападение которых стало причиной травм одного человека.
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