Акула убила туриста в Египте

Акула в Египте убила туриста из Чехии

Чешский турист был убит акулой во время купания в Красном море у берегов Египта , сообщили СМИ.

Председатель городского совета Атеф Вагди заявил, что чешский турист погиб в 20 километрах к северу от города Марса-Алам в результате нападения акулы, пишет Daily Mail.

Он уточнил, что мужчина останавливался в курортном городе с женой и детьми, в настоящее время минздрав Египта координирует передачу тела в чешское посольство.

Напомним, 7 августа 2017 года ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил, что в районе популярного египетского курорта Хургада отмечена активность белых акул, нападение которых стало причиной травм одного человека.