Боец ВСУ застрелил своего командира

Причиной инцидента мог стать конфликт на националистической почве.

Военнослужащий украинской армии из 24-й бригады застрелил своего командира-прапорщика, после чего повесился сам. Об этом на брифинге в ДАН заявил начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов

«По предварительным данным, установленным представителями военной службы правопорядка, инцидент произошел на взводном опорном пункте», — сообщил Безсонов.

По его словам, причиной инцидента мог стать конфликт на националистической почве.

Командир постоянно придирался к бойцу, так как тот был уроженцем Донецкой области. Он всячески унижал его и требовал говорить только на украинском языке.