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Боец ВСУ застрелил своего командира
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Боец ВСУ застрелил своего командира 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Причиной инцидента мог стать конфликт на националистической почве.
Военнослужащий украинской армии из 24-й бригады застрелил своего командира-прапорщика, после чего повесился сам. Об этом на брифинге в ДАН заявил начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов.
«По предварительным данным, установленным представителями военной службы правопорядка, инцидент произошел на взводном опорном пункте», — сообщил Безсонов.
По его словам, причиной инцидента мог стать конфликт на националистической почве.
Командир постоянно придирался к бойцу, так как тот был уроженцем Донецкой области. Он всячески унижал его и требовал говорить только на украинском языке.
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