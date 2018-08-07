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Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась
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Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Alessandro Di Ciommo / Globallookpress.com
В южнокорейском городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) во время псевдорелигиозного обряда в закрытом гробу задохнулась женщина. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Кореянка надеялась, что ночь в гробу избавит ее от злых духов и принесет удачу. В церемонии участвовали и ее подруги, каждая со своим гробом.
Три сектантки забрались в ящики около восьми часов вечера в четверг, 2 августа. Примерно через два часа одна из них стала жаловаться, что ей душно и нечем дышать. Она пыталась вылезти, но знакомые уговорили ее потерпеть.
На следующее утро одна из подруг проснулась, выбралась наружу и решила проверить остальных. Она сняла крышки с их гробов и обнаружила, что одна из женщин крепко спит, а другая мертва.
В 2015 году сообщалось, что 16-летняя жительница Гондурасе перестала подавать признаки жизни, когда местный священник пытался изгнать из нее злых духов. Через сутки после похорон девушка очнулась, но умерла, пока ее пытались извлечь из могилы.
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