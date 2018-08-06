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На Урале из обмелевшего пруда всплыл Сталин
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На Урале из обмелевшего пруда всплыл Сталин 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: zhiznrajona.ru
В райцентре Куса, что в Челябинской области, в обмелевшем пруду обнаружены фрагменты памятника Сталину, который был затоплен в 1960-х годах.
Генералиссимус стоял и в Кусе — в парке на высоком берегу городского пруда, но после разоблачения культа личности Сталина по всей стране начался массовый снос памятников вождю народов.
В Кусе памятник был снят с постамента и сброшен в пруд. На днях вода в нем была слита в связи с ремонтом плотины, и прогуливавшийся мимо со своей дочерью фотограф Андрей Парфенов увидел и снял фрагменты расколотого на части монумента, которые выглядят жутковато, пишет местное издание "Жизнь района".
Руководитель городского Музейно-краеведческого центра Наталья Ростовцева рассказала ТАСС, что 1,5-метровый бетонный памятник зимой 1956 года вывезли из парка, где он был установлен, и сбросили в пруд через прорубь.
В городской администрации сообщили, что памятник Сталину намерены привести в порядок и передать в местный музей.
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