Ещё
Сын известного бизнесмена покончил с собой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын известного бизнесмена покончил с собой 

Рамблер 1 час назад
В центре Москвы, в своей квартире на Малой Бронной с огнестрельным ранением головы был найден 26-летний Николоз Хубутия. Мужчину обнаружила домработница, которая пришла днем в квартиру. Квартира была заперта изнутри, сообщает ТАСС.
По данным телеграм-канала Mash, Хубутия лежал в комнате на лицом вниз, а рядом было обнаружено отцовское ружьё. Предполагается, что речь идет о самоубийстве. Хубутия покончил с собой около суток назад, выстрелив себе в лицо. Ранее мужчина жаловался знакомым, что «сильно устал».
Отец погибшего Михаил Хубутия — влиятельный бизнесмен, был одним из учредителей общероссийской организации «Союз грузин в России», министром торговли Московской области в начале 90-ых, Он также является председателем совета директоров компаний «Кольчуга», которой принадлежит сеть магазинов по продаже оружия) и «Торговый дом Шатер», управляющей комплексом «Гостиный двор». Входил в Общественный совет по подготовке Олимпийских зимних игр 2014 года, член партии «Единая Россия». В 2012 году бизнесмен вошел в Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ. Его жена Эка Джанашия — ресторатор, учредитель 15 компаний. Старший сын Николоз закончил МГИМО, младший сын Илья — школьник.
Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит проверку обстоятельств гибели Хубутии.
Комментарии64  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США219
Один из лидеров «русской мафии» попался98
Путин сорвал наступление на Донбасс845
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком92
Петросян: гора с плеч свалилась121
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение