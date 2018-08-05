Сын известного бизнесмена покончил с собой 

В центре Москвы, в своей квартире на Малой Бронной с огнестрельным ранением головы был найден 26-летний Николоз Хубутия. Мужчину обнаружила домработница, которая пришла днем в квартиру. Квартира была заперта изнутри, сообщает ТАСС.
По данным телеграм-канала Mash, Хубутия лежал в комнате на лицом вниз, а рядом было обнаружено отцовское ружьё. Предполагается, что речь идет о самоубийстве. Хубутия покончил с собой около суток назад, выстрелив себе в лицо. Ранее мужчина жаловался знакомым, что «сильно устал».
Отец погибшего Михаил Хубутия — влиятельный бизнесмен, был одним из учредителей общероссийской организации «Союз грузин в России», министром торговли Московской области в начале 90-ых, Он также является председателем совета директоров компаний «Кольчуга», которой принадлежит сеть магазинов по продаже оружия) и «Торговый дом Шатер», управляющей комплексом «Гостиный двор». Входил в Общественный совет по подготовке Олимпийских зимних игр 2014 года, член партии «Единая Россия». В 2012 году бизнесмен вошел в Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ. Его жена Эка Джанашия — ресторатор, учредитель 15 компаний. Старший сын Николоз закончил МГИМО, младший сын Илья — школьник.
Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит проверку обстоятельств гибели Хубутии.