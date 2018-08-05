Очевидцы рассказали о крушении самолета в Швейцарии

Очевидцы крушения в Швейцарии бомбардировщика «Юнкерс-52» времен Второй мировой войны, в результате которого погибли не менее 20 человек, рассказали, что происходило в момент катастрофы.

«Самолет развернулся на 180 градусов к югу и камнем рухнул на землю», — передает РИА «Новости» рассказ одного из свидетелей крушения.

В комментарии газете 20 minutes он отметил, что обломки воздушного судна были разбросаны на небольшой территории, что говорит об очень малой вероятности взрыва.

Издание Avherald со ссылкой на данные NOTAM (англ. NOtice To AirMen — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах полета и аэронавигационные данные), в свою очередь, сообщает, что на пути судна мог быть протянут новый кабель для канатной дороги.

Участники обсуждения ситуации, которые заявляют, что хорошо знакомы с местностью, усомнились в том, что это могло послужить причиной крушения. Они обратили внимание на то, что кабель натянут на высоте 2 тыс. 221 метр, в то время как самолет падал с высоты 2 тыс. 540 метров.

Напомним, самолет времен Второй мировой «Юнкерс-52», построенный в 1939 году и получивший название «Тетушка Ю», разбился около пика Сеньяз. На борту находились 17 человек и три члена экипажа, все они погибли.