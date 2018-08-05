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Тела убитых журналистов отправлены на экспертизу
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Появилось фото гибели авианосца США

СК направил тела убитых в ЦАР российских журналистов на экспертизу 

Москва24 38 минут назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет РФ направил тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов в экспертное учреждение, чтобы провести судебно-медицинские экспертизы и установить причину их смерти, передает Агентство "Москва", со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
По ее словам, родственников погибших россиян признали потерпевшими и допросили в рамках уголовного дела, которое возбудили ранее.
Как отмечается, работа по выяснению всех обстоятельств происшествия продолжается.
Правоохранители допрашивают знакомых, коллег и других людей, которые могут располагать какими-либо сведениями в связи с расследованием дела.
Ранее сообщалось, что мачеха погибшего в ЦАР Орхана Джемаля Гюльнар Джемаль рассказала, что тело журналиста передадут родственникам для похорон 8 августа. Она подчеркнула, что прощание с погибшим состоится во дворе московской соборной мечети.
В ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Россияне снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.
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