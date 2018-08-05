Тела убитых журналистов отправлены на экспертизу

СК направил тела убитых в ЦАР российских журналистов на экспертизу

По ее словам, родственников погибших россиян признали потерпевшими и допросили в рамках уголовного дела, которое возбудили ранее.

Как отмечается, работа по выяснению всех обстоятельств происшествия продолжается.

Правоохранители допрашивают знакомых, коллег и других людей, которые могут располагать какими-либо сведениями в связи с расследованием дела.

Ранее сообщалось, что мачеха погибшего в ЦАР Орхана Джемаля Гюльнар Джемаль рассказала, что тело журналиста передадут родственникам для похорон 8 августа. Она подчеркнула, что прощание с погибшим состоится во дворе московской соборной мечети.