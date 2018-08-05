Ещё
Главу ППС Узбекистана нашли зарезанным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилось фото гибели авианосца США
Появилось фото гибели авианосца США

Главу ППС Узбекистана нашли зарезанным на работе 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Начальник главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшод Акрамов найден зарезанным в здании, где он работал, сообщают местные СМИ.
«Акрамов был найден с ножевым ранением в одном из служебных помещений здания управления ППС и охраны общественного порядка», — передает РИА «Новости» сообщение средств массовой информации Узбекистана.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу. Подчеркивается, что смерть наступила не в результате самоубийства. Начато расследование.
Акрамов возглавил главное управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана в начале июля. До этого он работал начальником управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ребенок погиб в море после падения в ливневую канаву в Сочи Организаторы опровергли гибель посетителя «Нашествия» Москалькова выступила против ареста убивших отца сестер Хачатурян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США104
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком71
Мать убивших отца сестер сделала заявление232
Путин сорвал наступление на Донбасс798
Петросян: гора с плеч свалилась109
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение