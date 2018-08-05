Главу ППС Узбекистана нашли зарезанным на работе

Начальник главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшод Акрамов найден зарезанным в здании, где он работал, сообщают местные СМИ.

«Акрамов был найден с ножевым ранением в одном из служебных помещений здания управления ППС и охраны общественного порядка», — передает РИА «Новости» сообщение средств массовой информации Узбекистана.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу. Подчеркивается, что смерть наступила не в результате самоубийства. Начато расследование.

Акрамов возглавил главное управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана в начале июля. До этого он работал начальником управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.