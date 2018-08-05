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Заключение о смерти Джемаля потеряли по пути в Москву
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Заключение о смерти Орхана Джемаля потеряли по пути из ЦАР в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В ходе перевозки тела российского журналиста Орхана Джемаля из Центральноафриканской республики в Москву было потеряно заключение о его смерти, Москва предпринимает усилия для его восстановления.
Об этом сообщил журналист Максим Шевченко, близкий друг Джемаля, в своем Facebook. По его словам, из-за этого затягивается дата похорон. При этом к МИДу, по его словам, претензий нет.
«Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа», — написала в комментариях к посту Шевченко официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее в воскресенье тела членов съемочной группы, погибших в ЦАР, доставили в Москву. Их отправили на экспертизу.
В ЦАР погибли Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В Африке журналисты работали по заказу «Центра управления расследованиями» (проект Михаила Ходорковского). Их убили с целью ограбления.
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