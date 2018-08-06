Ещё
Таксисты устроили потасовку в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таксисты устроили массовую потасовку в центре Москвы 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Около метро толпа мужчин устроила разборки, пострадали по меньшей мере два человека, сообщают очевидцы.
Потасовка, в которой приняли участие около полусотни человек, произошла в субботу, 4 августа, около вестибюля станции метро «Добрынинская» в Москве. Происшествие засняли на видео прохожие и опубликовали записи в соцсетях.
По словам одного из очевидцев, все происходило очень быстро и сначала не было похоже на разборки. Толпа таксистов, преимущественно выходцев из Средней Азии, вели оживленную беседу, которая перешла в спор и драку.
В результате происшествия пострадали два человека, у одного из них оказалось сильно разбито лицо. Все остальные участники драки быстро сели в автомобили такси желтого цвета и уехали.
Причины инцидента не сообщаются.
ТК «Звезда»: последние новости
Акула разорвала туриста на популярном египетском курорте В администрации Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке, в которой погиб ребенок СМИ: в Москве загорелся торговый центр «Афимолл Сити»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом57
Петросян обратился к россиянам27
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре54
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель15
Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца25
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:47
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Шоу-бизнес
02:23
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией
Происшествия
01:25
Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие
Армия Статьи
00:46
Таксисты устроили потасовку в центре Москвы
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
01:04
«Cирийский вал» замечен на занятиях танкистов ДНР
Армия Оружие
00:38
Петросян обратился к россиянам
Шоу-бизнес
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение