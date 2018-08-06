Таксисты устроили потасовку в центре Москвы

Таксисты устроили массовую потасовку в центре Москвы

Около метро толпа мужчин устроила разборки, пострадали по меньшей мере два человека, сообщают очевидцы.

Потасовка, в которой приняли участие около полусотни человек, произошла в субботу, 4 августа, около вестибюля станции метро «Добрынинская» в Москве . Происшествие засняли на видео прохожие и опубликовали записи в соцсетях.

По словам одного из очевидцев, все происходило очень быстро и сначала не было похоже на разборки. Толпа таксистов, преимущественно выходцев из Средней Азии, вели оживленную беседу, которая перешла в спор и драку.

В результате происшествия пострадали два человека, у одного из них оказалось сильно разбито лицо. Все остальные участники драки быстро сели в автомобили такси желтого цвета и уехали.

Причины инцидента не сообщаются.