Женщина утонула в подмосковной реке

Женщина‑инвалид утонула в реке в городском округе Ступино

Женщину-инвалида, предположительно, столкнули в реку Лопасня в городском округе Ступино , ее тело позднее обнаружили спасатели, сообщил Ступинскому информагентству источник в Ступинском территориальном управлении силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».

«3 августа в 23:00 на пульт управления ЕДДС системы «112» поступила информация, что 41-летнюю женщину — инвалида детства, не умеющую плавать, по предварительным данным, столкнули в реку Лопасня. На место происшествия выехала дежурная смена МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино под руководством старшего смены Павла Тихонова», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе поисково-спасательных работ 4 августа в 05:10 в районе автомобильного моста через реку Лопасня территориального округа Семеновское было обнаружено и поднято из воды на берег тело утонувшей женщины.

По данному факту ведется проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.