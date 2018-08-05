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Женщина утонула в подмосковной реке
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Женщина‑инвалид утонула в реке в городском округе Ступино 

РИАМО 3 часа назад
Фото: В Подмосковье
Женщину-инвалида, предположительно, столкнули в реку Лопасня в городском округе Ступино, ее тело позднее обнаружили спасатели, сообщил Ступинскому информагентству источник в Ступинском территориальном управлении силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».
«3 августа в 23:00 на пульт управления ЕДДС системы «112» поступила информация, что 41-летнюю женщину — инвалида детства, не умеющую плавать, по предварительным данным, столкнули в реку Лопасня. На место происшествия выехала дежурная смена МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино под руководством старшего смены Павла Тихонова», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в ходе поисково-спасательных работ 4 августа в 05:10 в районе автомобильного моста через реку Лопасня территориального округа Семеновское было обнаружено и поднято из воды на берег тело утонувшей женщины.
По данному факту ведется проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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