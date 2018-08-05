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Взрыв прогремел вблизи военной базы в Сомали
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СМИ: взрыв прогремел вблизи военной базы в Сомали
ТАСС
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
Сильный взрыв прогремел в воскресенье вблизи военной базы в
городе Афгойе
на юге
Сомали
. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.
Информация о жертвах пока не поступала.
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