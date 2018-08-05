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На «Нашествии» произошла трагедия
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На «Нашествии» произошла трагедия 

Рамблер 1 час назад
На рок-фестивале «Нашествие», который проходит в Тверской области, мужчина погиб от удара током, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
По словам источника, посетитель фестиваля, в руках у которого был флаг, зацепил электропровод и погиб от удара током.
Обстоятельства происшествия выясняются.
«Нашествие» — это старейший фестиваль, который проводится в России с 1999 года. За эти годы на нем побывали лучшие отечественные рок-музыканты из разных регионов России. В прошлом году в Большое Завидово приехали почти 200 тысяч человек. В этом году с 3 по 5 августа на трех сценах фестиваля выступят 150 групп.
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