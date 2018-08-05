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В Альпах разбился Junkers Ju-52 времён войны
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На «Нашествии» произошла трагедия
На «Нашествии» произошла трагедия

В швейцарских Альпах разбился Junkers Ju-52 времён войны 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Federico Gambarini globallookpress.com
В швейцарских Альпах разбился самолёт Ju-52, на борту которого могут вместиться до 20 человек.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
Самолёт может вместить 17 пассажиров, двух пилотов и члена экипажа.
К настоящему времени, по данным издания, информации о погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.
Известно, что самолёт врезался в гору на высоте более 2,5 км. Ведётся поисково-спасательная операция.
Отмечается, что самолёт принадлежал авиаклубу и выполнял прогулочные полёты после того как перестал эксплуатироваться швейцарскими ВВС в начале 1980-х годов.
Junkers Ju 52 выпускался в Германии с 1932 по 1945 годы. Всего было выпущено почти 5 тысяч таких машин.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что американский танк «Шерман» времён Второй мировой войны привезут в Хабаровск по случаю 100-летия Восточного военного округа.
RT на русском: последние новости
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