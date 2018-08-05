«Мой зять был маньяком»

Проживающая в Молдавии Лариса Тодика, бабушка сестер Хачатурян, убивших своего отца, рассказала об обстоятельствах знакомства своей дочери Аурелии с будущим мужем Михаилом Хачатуряном, а также о его необузданном нраве и издевательствах над семьей.

В 90-х годах женщина приехала в Москву на заработки вместе с сыном Андреем и дочерью Аурелией, пишет «КП».

Семья торговала на рынке «Динамо». «Проезжает мимо „Мерседес“, и он такой — моей дочери, пальцем поманил, мол, иди сюда. А я ему: „Давай-давай, прочь отсюда!“, махнув рукой. Но он начал просить: „Ну, пожалуйста, я вас видел“. Оказалось, что мы живем рядом», — рассказал она.

В 17 лет Аурелия забеременела от Хачатуряна. Через год после рождения сына пара начала жить вместе.

«Мы очень редко общались. К тому времени мы переехали в другую квартиру. Он пришел с угрозами, что сожжет квартиру, которую мы снимали», — рассказала женщина.

Ее дочь родила мужу подряд четверых детей, все эти годы муж избивал ее.

«Я обращалась к участковым. У меня сохранились даже бумаги, покажу вам. Но они говорили, что не могут ничего против него сделать. Была в Тимирязевской прокуратуре. Жаловалась, а мне говорили оставить их в покое. Наверное, денег сунул», — поясняет Лариса Тодика.

По ее словам, около десяти лет назад Аурелия пыталась бежать от мужа вместе со всеми детьми.

«Написала заявление в полицию на него. И что вы думаете? Полицейские их сдали самому Михаилу. Он сам, лично порвал заявление на их глазах и силком вернул их домой. После этого мысли о побеге уже ни у кого не возникало», — рассказала она, добавив к этому, что мать боялась за девочек, девочки — за маму.

«Он угрожал им мамой. Говорил, что убьет ее. И они говорили ей лучше уйти. Видите, получается, она боялась за их судьбу, а они — за ее. Они все видели, как он над ней издевался».

На вопрос о том, почему он не выгнал всех, Тодика заявила: "Потому что хотел издеваться над девочками! Он маньяк, маньяк с пеленок!".

Мария, Ангелина и Крестина, проживавшие со своим отцом Михаилом Хачатуряном на северо-востоке Москвы, убили его 27 июля в своей квартире на Алтуфьевском шоссе.