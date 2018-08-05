В мотосалоне в Подмосковье произошел пожар

В Подмосковье горит мотосалон на площади 700 квадратных метров

"В 10.56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Котельники, Коммерческий проезд, дом 6. Площадь возгорания — 700 квадратных метров. Пожар пока не локализован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании находится мотосалон, на первом этаже — сервис по ремонту лодочных моторов.

Спасатели привлекли семь единиц техники и 27 человек.