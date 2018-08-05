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В мотосалоне в Подмосковье произошел пожар
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На «Нашествии» произошла трагедия

В Подмосковье горит мотосалон на площади 700 квадратных метров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье горит мотосалон на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 10.56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Котельники, Коммерческий проезд, дом 6. Площадь возгорания — 700 квадратных метров. Пожар пока не локализован", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в здании находится мотосалон, на первом этаже — сервис по ремонту лодочных моторов.
Спасатели привлекли семь единиц техники и 27 человек.
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