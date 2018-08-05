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Тела убитых в Африке журналистов доставили в Россию
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Тела убитых в Африке журналистов доставили в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР), доставлены в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник агентства в аэропорту Шереметьево рассказал, что тела доставили рейсом 1144 компании Air France из Парижа. Борт приземлился в 00:12. На месте его встретили представители следствия, родные погибших и представители Центра управления расследованиями, отправившего журналистов в ЦАР.
Собеседник агентства отметил, что сопровождавшие тела люди не захотели встречаться с представителями прессы.
Как сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР), тела направлены на судмедэкспертизу. Родственники погибших были допрошены как потерпевшие по делу. Следователям также предстоит допросить коллег, знакомых и других лиц, которые, вероятно, располагают необходимой информацией.
Об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По данным МИД России, они приехали в ЦАР в качестве туристов и имели при себе просроченные журналистские аккредитации. Кроме того, российское посольство не было проинформировано об их поездке.
Сообщалось, что съемочная группа собирала материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту информацию «околесицей». Также рассматривается версия убийства журналистов с целью грабежа и причастности к преступлению мусульманской группировки «Селека».
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