Тела убитых в Африке журналистов доставили в Россию

Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР), доставлены в Москву . Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства в аэропорту Шереметьево рассказал, что тела доставили рейсом 1144 компании Air France из Парижа. Борт приземлился в 00:12. На месте его встретили представители следствия, родные погибших и представители Центра управления расследованиями, отправившего журналистов в ЦАР.

Собеседник агентства отметил, что сопровождавшие тела люди не захотели встречаться с представителями прессы.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР), тела направлены на судмедэкспертизу. Родственники погибших были допрошены как потерпевшие по делу. Следователям также предстоит допросить коллег, знакомых и других лиц, которые, вероятно, располагают необходимой информацией.

Об убийстве журналиста Орхана Джемаля , режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По данным МИД России, они приехали в ЦАР в качестве туристов и имели при себе просроченные журналистские аккредитации. Кроме того, российское посольство не было проинформировано об их поездке.