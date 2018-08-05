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Умер старший из братьев Чакл
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Умер старший из братьев Чакл 

News.ru 1 час назад
Фото: Wikipedia/CC BY-SA 3.0
Участник комедийного дуэта Братья Чакл, телеведущий Барри Эллиотт умер в своем доме в Великобритании. Ему было 73 года. Комик незадолго до смерти попал в больницу, откуда позже уехал, чтобы провести время с семьей.
«Барри мирно умер в своем доме в окружении его жены Энн и всей его семьи», — цитирует газета The Guardian слова менеджера Эллиотта.
Представители артиста также отметили, что родственники умершего выражают благодарность поклонникам, которые скорбят вместе с ними, но в то же время не будут в ближайшем будущем давать больше никаких комментариев.
«Я потерял не просто своего брата. Я потерял своего актера-партнера в течении многих-многих лет и самого лучшего друга», — заявил журналистам Пол Эллиотт.
Барри и Пол Эллиотт снимали детские развлекательные передачи в течение 40 лет, особенно популярными оказались программы «Chuckle Time» и «Chuckle Vision» для ВВС. На канале они проработали с 1987 по 2009 год. Некоторое время назад братья приступили к съемкам программы для Channel 5.
Ранее News.ru сообщил о смерти лидера группы «Нейро Дюбель» Александра Куллинковича.
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