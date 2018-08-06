Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом

Санкт-Петербурге на Невском проспекте прохожий заступился за девушку, с которой грубо обращался ее муж, после чего тот ударил его ножом в ногу. Видео драки опубликовано в паблике MDK во «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне вечером. Человека с ножом остановили и задержали очевидцы. Они также попытались оказать первую помощь пострадавшему, который истекал кровью, лежа на мостовой, и вызвали ему скорую.

По словам одного из комментаторов, молодой человек выжил после удара ножом. Его и самого напавшего мужчину, который оказался в сильном алкогольном опьянении, доставили в больницу.