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ЛНР дважды обстреляли за сутки
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В ЛНР сообщили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.
"За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы различных типов, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.
По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка. Всего по территории республики было выпущено более 10 снарядов.
"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.
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