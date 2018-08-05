ЛНР дважды обстреляли за сутки

В ЛНР сообщили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года. "За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы различных типов, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства. По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка . Всего по территории республики было выпущено более 10 снарядов. "По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.