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Спасатели возобновили поиски пропавшей девочки в Сочи
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Спасатели возобновили поиски пропавшей девочки в Сочи 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спасатели возобновили поиски 4-летней девочки, которую в пятницу, 3 августа, унесло течением реки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Отмечается, что в поисковых работах участвуют 24 человека.
"С 5 утра продолжили поиски. Два катера в акватории моря ведут поиск, и группа спасателей [идет] пешком по руслу реки", — сообщили в ведомстве.
Спасатели подчеркнули, что в данный момент девочка не найдена.
3 августа четверо отдыхающих, мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет, упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, а детей унесло течение. В субботу, 4 августа, было обнаружено тело подростка.
Ранее сообщалось, что спасатели в Сочи продолжат поиски пропавшей девочки в Сочи с рассветом.
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