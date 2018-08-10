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В Приморье полицейские спасли котенка
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В Приморье полицейские спасли черного котенка на проезжей части 

РИА Новости 1 час назад
Фото: МВД России
Черного котенка, который бегал под машинами по проезжей части в Приморье, спасли сотрудники полиции и назвали его Жориком, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
На официальном сайте ведомства выложена фотография сотрудницы полиции с черным котенком.
"Проезжая мимо Дворца культуры угольщиков, полицейские заметили котенка, который выбежал на проезжую часть под колеса их автомобиля. Остановившись, сотрудники полиции попытались достать пушистого малыша, который метался от колеса к колесу. Испуганный котенок выбежал из-под автомобиля, пересек полосу дорожного движения и забрался под одну из иномарок, остановившуюся в потоке транспортных средств", — говорится в сообщении.
Сотрудники отдела МВД России по городу Артему старший следователь Оксана Кащенко и оперуполномоченный уголовного розыска Владислав Марочкин спасли котенка и отвезли в отдел полиции, где накормили и назвали Жориком. Спасенного котенка приняло одно из обществ защиты животных города Артема, отметили в ведомстве.
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