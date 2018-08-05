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Возле берегов Японии загорелся танкер
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У берегов Японии произошел пожар на танкере 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пожар произошел в машинном отделении танкера у берегов японской префектуры Тиба недалеко от Токио, сообщений о пострадавших и утечке нефтепродуктов не поступало.
По данным телеканала NHK, танкер Front Hakata под флагом Багамских островов доставлял нефть из Саудовской Аравии в Японию. Так как пожар произошел в машинном отделении, угроза возгорания нефтепродуктов оценивается как низкая, подчеркнули представители береговой охраны.
Весь экипаж танкера — граждане Индии. В настоящее время они проводят работы по тушению пожара. К танкеру также были направлены четыре катера береговой охраны Японии и вертолет. Причины возгорания устанавливаются.
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